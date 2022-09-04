В Каменце-Подольском объявили трехдневный траур
В дни похорон украинских военных, в Каменец-Подольской громаде объявляются Дни траура
Об этом сообщили в facebook Каменец-Подольского городского совета.
Сообщается, что в такие дни отменяются мероприятия с сопровождением музыки, элементами развлекательного характера, а предприятия, учреждения, организации, расположенные на территории громады, приспускают государственный флаг.
4,5,6 сентября в громаде объявлены Дни траура.
Сегодня, 4 сентября, прошло прощание с Сергеем Подоляном.
"Громада прощается с Сергеем Подоляном, погибшим во время выполнения боевой задачи Героем. Герои не умирают, пока живут в наших сердцах...", - говорится в посте.
5 сентября пройдет прощание с Русланом Старчуком, погибшим в результате артиллерийского обстрела в Николаевской области.
"Руслан Старчук... Ему недавно исполнилось 37. Герой погиб в результате артиллерийского обстрела в Николаевской области. Украина отдает за свободу самое ценное - своих сыновей. Мы помним каждого Героя, каждого, кто заплатил своей жизнью ради нашей независимости", - написал городской голова. Михаил Поситко.
6 сентября пройдет прощание с Дмитрием Гловачевским.
- 7 августа в боях за Бахмут погиб боец ДУК Александр Попов из Каменца-Подольского, воевавший с 2014 года.
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