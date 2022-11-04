В Каменце на Запорожье оккупанты свернули блокпост и комендатуру
В населенном пункте Каменка Запорожской области противник переместил личный состав своих подразделений, свернул блокпосты и комендатуру
Об этом сообщил Генштаб в Facebook 4 ноября.
Кроме того, отмечается низкий уровень морально-психологического состояния личного состава вражеских подразделений, которые находятся в Запорожской области.
"Это последствия неудовлетворительных условий содержания, плохой экипировки, постоянной задержки и неполных выплат денежного довольствия, а также пренебрежительного отношения военного руководства к подчиненным", - говорится в сообщении.
- 3 ноября Генштаб сообщил, что россияне объявили об "эвакуации" местных жителей на оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей, а также вывозят медицинское оборудование в Скадовск.
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