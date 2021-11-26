В Каменском в ДТП погибли женщина и малолетний ребенок, еще два человека госпитализированы

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.



ДТП произошло в 17:20 по ул. Сечеславский путь, напротив гостиницы "Родина".



По предварительным данным, водитель 1971 года рождения за рулем ЗАЗ 1102 совершил наезд на четырех пешеходов, находившихся в районе разделительной полосы автодороги. Пострадавшие – две женщины и двое детей.



В результате аварии 35-летняя женщина скончалась на месте, ее 3-летний сын скончался в больнице. Кроме того, госпитализированы 9-летняя девочка и 65-летняя женщина.

Напомним, 25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП - столкнулись три легковушки и два грузовика, один из которых раздавил автомобиль такси. Погибли три человека, еще пятеро были травмированы.