В Каменском в ДТП погибли женщина и малолетний ребенок, еще два человека госпитализированы
В пятницу, 26 ноября, в городе Каменское Днепропетровской области в результате ДТП погибла женщина и ее малолетний ребенок, еще двух человек доставили в больницу
Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Днепропетровской области.
ДТП произошло в 17:20 по ул. Сечеславский путь, напротив гостиницы "Родина".
По предварительным данным, водитель 1971 года рождения за рулем ЗАЗ 1102 совершил наезд на четырех пешеходов, находившихся в районе разделительной полосы автодороги. Пострадавшие – две женщины и двое детей.
В результате аварии 35-летняя женщина скончалась на месте, ее 3-летний сын скончался в больнице. Кроме того, госпитализированы 9-летняя девочка и 65-летняя женщина.
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