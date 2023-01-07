В Каменском раздались взрывы: сбили вражеский беспилотник
В субботу, 7 января, в Каменском на Днепропетровщине силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник
Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Билоусов.
Он отметил, что в городе было слышно четыре взрыва. Это сработало ПВО, сбившее российский беспилотник. Пострадавших нет. Имеются незначительные повреждения. На месте работают соответствующие службы.
"Сохраняйте спокойствие. Берегите себя!" – призвал Белоусов.
- В ночь на 6 января россияне ударили по двум общинам Днепропетровской области, избиты дома, газопровод и линии электропередачи.
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