В Каменском раздались взрывы: сбили вражеский беспилотник

Об этом сообщает мэр Каменского Андрей Билоусов.

Он отметил, что в городе было слышно четыре взрыва. Это сработало ПВО, сбившее российский беспилотник. Пострадавших нет. Имеются незначительные повреждения. На месте работают соответствующие службы.

"Сохраняйте спокойствие. Берегите себя!" – призвал Белоусов.

В ночь на 6 января россияне ударили по двум общинам Днепропетровской области, избиты дома, газопровод и линии электропередачи.