В Каменском подростки осквернили кладбище домашних животных
В левобережной части города Каменского, в Днепропетровской области, есть неофициальные кладбища домашних животных. Находятся они между 2-м и 11-м, а также в 5-м и 9-м микрорайонах
До одного из них добрались несколько подростков, передает Еспресо.TV .
Они выломали кресты и сожгли то, что было на могилах у животных. Своими поступками они похвастались в инстаграме.
При этом девушка, участница этого деяния, была в футболке с оккультной символикой.
Как рассказывает местный новостной сайт 5692.com.ua , через некоторое время, когда пользователи соцсетей установили их личности, она сначала заявила, что особого стыда не испытывает, более того, она против кладбищ, а кресты якобы были поломаны до нее, она же с компанией только сожгла искусственные цветы.
Впоследствии девушка признала свою вину и навела порядок на кладбище животных, а также записала видео с извинениями.
Как отмечает издание, кладбище является неофициальным, поэтому "говорить о реакции правоохранителей не приходится".
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