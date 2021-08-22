В Каменском подростки осквернили кладбище домашних животных

До одного из них добрались несколько подростков, передает Еспресо.TV .



Они выломали кресты и сожгли то, что было на могилах у животных. Своими поступками они похвастались в инстаграме.



При этом девушка, участница этого деяния, была в футболке с оккультной символикой.



Как рассказывает местный новостной сайт 5692.com.ua , через некоторое время, когда пользователи соцсетей установили их личности, она сначала заявила, что особого стыда не испытывает, более того, она против кладбищ, а кресты якобы были поломаны до нее, она же с компанией только сожгла искусственные цветы.



Впоследствии девушка признала свою вину и навела порядок на кладбище животных, а также записала видео с извинениями.



Как отмечает издание, кладбище является неофициальным, поэтому "говорить о реакции правоохранителей не приходится".

















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