Об этом сообщил мэр города Андрей Билоусов.

"В связи с применением энергетиками аварийных отключений света для стабилизации энергосистемы из-за дефицита напряжения, с целью сбережения электроэнергии внешнее освещение на улицах города с сегодняшнего дня будет выключено", - написал он.

Следует отметить, что, по данным энергетиков, на Днепропетровщине ситуация с электроснабжением остается достаточно сложной.

В украинской энергосистеме по состоянию на 12 января есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, поэтому применены аварийные отключения .