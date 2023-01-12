В Каменском на Днепропетровщине с целью экономии полностью выключат уличное освещение
С сегодняшнего дня в Каменском на Днепропетровщине с целью экономии электроэнергии полностью выключат уличное освещение
Об этом сообщил мэр города Андрей Билоусов.
"В связи с применением энергетиками аварийных отключений света для стабилизации энергосистемы из-за дефицита напряжения, с целью сбережения электроэнергии внешнее освещение на улицах города с сегодняшнего дня будет выключено", - написал он.
Следует отметить, что, по данным энергетиков, на Днепропетровщине ситуация с электроснабжением остается достаточно сложной.
- В украинской энергосистеме по состоянию на 12 января есть значительный дефицит мощности: 9 областей превысили максимальные объемы потребления, поэтому применены аварийные отключения .
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