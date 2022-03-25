В Калиновке в Киевской области в результате обстрела загорелась нефтебаза

Об этом заявили в ГСЧС .



"24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.



По состоянию на 6.00 25 марта горели остатки нефтепродуктов в рамках обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.

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