В Калиновке в Киевской области в результате обстрела загорелась нефтебаза
24 марта в Калиновке на Киевщине боеприпасы при обстреле попали в нефтебазу и вызвали пожар
Об этом заявили в ГСЧС .
"24 марта около 20:00 в с. Калиновка Фастовского района в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в нефтебазу с последующим возгоранием", - говорится в сообщении.
По состоянию на 6.00 25 марта горели остатки нефтепродуктов в рамках обрушения резервуарного парка нефтебазы. Угрозы распространения пожара за пределы нефтебазы нет.
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