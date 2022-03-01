В Калиновке россияне полностью разрушили дом, есть жертва. Фото

В пгт Калиновка, Фастовского района Киевской области, в результате российской бомбардировки 28 февраля полностью разрушен дом, погибла женщина и пропал мужчина. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.



"В результате бомбардировки 28.02 в 19:00 полностью разрушен дом. Выявлены останки тела хозяйки, данные устанавливаются. Продолжаются поиски мужчины", - сообщили спасатели.



Также опубликованы фото разрушений.









Напомним, обнародована переписка убитого на Киевщине оккупанта с его близкими.

Оккупанты в ближайшее время готовятся запустить масштабную информационно-психологическую операцию.

В Сеть выложили данные 120 тысяч военных РФ, воюющих в Украине.

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Фото: ГСЧС