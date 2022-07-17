В Калининградской области РФ запретили "Ассоциацию учителей литовского языка"
Суд города Черняховска (бывшего Инстербурга) в Калининградской области России по требованию регионального минюста ликвидировал "Ассоциацию учителей литовского языка"
Об этом сегодня, 17 июля 2022 года, проинформировал проект "Север.Реалии".
Формальной причиной ликвидации стало якобы несоответствие в документах организации.
При этом исполнительный директор "Русской общины Калининградской области" Максим Макаров в своем блоге обвинил руководителя теперь уже запрещенной учительской ассоциации литовцев Алексея Бартникаса в связях с литовским спецлужбам. В своем телеграмм-канале Макаров пишет, что Бартникас "при прямом финансировании из бюджета Литовской Республики и в её интересах осуществлял очень своеобразную "этнокультурную" деятельность" на территории Калининграда.
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"Он создал необходимые спецслужбам Литвы инструменты и механизмы так называемой "мягкой силы", направленные на то, чтобы под зонтиком изучения литовских языка и культуры вырастить из преимущественно русских детей Калининградской области пролитовскую "пятую колонну", которая в нужный момент сможет выполнить поставленные задачи сепаратистского толка", - заявляет Макаров.
Среди прочего Макаров обвинил "Ассоциацию учителей литовского языка" в популяризации идей литовского философа и гуманиста ХІХ-ХХ веков Видунаса, которого Макаров называет "русофобом". В начале июля власти города Советска (до 1946 года - Тильзита) демонтировали мемориальную доску в его честь.
Доказательств своих слов Макаров не приводит.
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В свою очередь Бартникас сообщил, что организация не намерена обжаловать решение о ликвидации, несмотря на то, что в Калининградской области, как он считает, необходимо изучение литовского языка. По его словам, в регионе живут около 10 тысяч носителей языка, половина из которых – в смешанных семьях.
"Обычно они говорят в быту на русском, но родители хотят, чтобы дети учили литовский. Есть примеры, когда дети поступают на обучение в литовские университеты", - пояснил он.
"Ассоциация учителей литовского языка" действовала в Калининградской области с 1995 года. Она организовывала различные мероприятия по обмену культурным опытом между Россией и Литвой.
Справка
До 1946 года нынешняя Калининградская область РФ веками была германской Восточной Пруссией. Ее население составляли немцы, литовцы и поляки.
Калининград тогда назывался Кенигсбергом.
Сейчас область граничит на суше с Литвой и Польшей.
- После решения Литвы ограничить железнодорожный транзит российских товаров в Калининград представители РФ начали угрожать официальному Вильнюсу военным вмешательством.
- На рассмотрении в Госдуме РФ находится законопроект о непризнании провозглашения независимости Литвы.
- По мнению экспертов, Россия может прибегнуть к силовому сценарию и "проложить" польско-литовским порубежьем Сувалкский коридор, дабы соединить таким образом Беларусь с Калининградской областью.
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