В Калининградской области РФ упал истребитель Су-30: погиб весь экипаж
В субботу, 12 августа, вблизи российского Калининграда якобы из-за технической неисправности упал истребитель Су-30, в результате чего погибли все члены экипажа
Об этом сообщает пресс-служба западного военного округа, пишет РИА Новости.
Отмечается, что истребитель потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета в Калининградской области в безлюдной местности.
По данным росСМИ, экипаж самолета погиб.
Там добавляют, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.
- Также в октябре 2022 года в российском Иркутске такой же истребитель Су-30 упал на жилой двухэтажный дом. Тогда оба пилота, управлявшие самолетом, погибли. По версии россияне среди гражданских пострадавших не было.
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