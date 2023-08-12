Об этом сообщает пресс-служба западного военного округа, пишет РИА Новости.

Отмечается, что истребитель потерпел крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета в Калининградской области в безлюдной местности.

По данным росСМИ, экипаж самолета погиб.

Там добавляют, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность.