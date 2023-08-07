В Калифорнии столкнулись два пожарных вертолета: погибли три человека

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

Отмечается, что столкновение двух вертолетов произошло в южной калифорнийской общине Кабазон.

По данным официальных лиц, первый вертолет смог безопасно приземлиться поблизости, а второй разбился. Все три члена экипажа погибли. Среди жертв были пилот, работавший по контракту, начальник отдела Пожарной службы Южного региона CalFire и ее капитан.

По словам руководителя региона, вертолеты были среди шести самолетов, тушивших пожар на Бродвее. Бродвейский пожар охватил около трех гектаров. Вскоре после 7 часов вечера прямой темп распространения был остановлен.

Второй пожар площадью четыре гектара вспыхнул в результате крушения вертолета, но его впоследствии потушили.

Согласно данным CalFire, эта смерть стала первой за сезон пожаров в 2023 году в Калифорнии.



По словам руководителя CalFire Дэвида Фулчера, аварию будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте.