В Калифорнии столкнулись два пожарных вертолета: погибли три человека
Вечером воскресенья, 6 июля, на юге штата Калифорния во время тушения пожара столкнулись два вертолета, в результате чего погибли три человека
Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.
Отмечается, что столкновение двух вертолетов произошло в южной калифорнийской общине Кабазон.
По данным официальных лиц, первый вертолет смог безопасно приземлиться поблизости, а второй разбился. Все три члена экипажа погибли. Среди жертв были пилот, работавший по контракту, начальник отдела Пожарной службы Южного региона CalFire и ее капитан.
По словам руководителя региона, вертолеты были среди шести самолетов, тушивших пожар на Бродвее. Бродвейский пожар охватил около трех гектаров. Вскоре после 7 часов вечера прямой темп распространения был остановлен.
Второй пожар площадью четыре гектара вспыхнул в результате крушения вертолета, но его впоследствии потушили.
Согласно данным CalFire, эта смерть стала первой за сезон пожаров в 2023 году в Калифорнии.
По словам руководителя CalFire Дэвида Фулчера, аварию будет расследовать Национальный совет по безопасности на транспорте.
- Также 25 июля на одном из крупнейших греческих островов Эвбея в Эгейском море во время тушения масштабных лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, упал самолет. Оба пилота погибли.
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