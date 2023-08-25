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В Калифорнии разбился истребитель F-18

25 августа, 2023 пятница
17:06
Мир

В Калифорнии в пятницу, 25 августа, вблизи авиабазы морской пехоты Мирамар в Сан-Диего во время тренировочного полета разбился военный самолет США

Об этом сообщает ABC News , со ссылкой на представителя минобороны США.

Отмечается, что истребитель разбился утром у автомагистрали 15, расположенной между штатами.

Пока причина катастрофы неизвестна.

"Неизвестно, что стало причиной крушения, и официальные лица пока не сообщают о состоянии пилота или о том, были ли на борту самолета F/A-18 Hornet другие люди", - говорится в сообщении.

Справочно. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик. В настоящее время он является основным боевым самолетом ВМС США.

  • 20 мая схожий инцидент произошел в Испании. На авиабазе Сарагоса во время показательного полета разбился истребитель F-18. Пилот сумел вовремя катапультироваться, благодаря чему спасся.
США
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