В Калифорнии разбился истребитель F-18
В Калифорнии в пятницу, 25 августа, вблизи авиабазы морской пехоты Мирамар в Сан-Диего во время тренировочного полета разбился военный самолет США
Об этом сообщает ABC News , со ссылкой на представителя минобороны США.
Отмечается, что истребитель разбился утром у автомагистрали 15, расположенной между штатами.
Пока причина катастрофы неизвестна.
"Неизвестно, что стало причиной крушения, и официальные лица пока не сообщают о состоянии пилота или о том, были ли на борту самолета F/A-18 Hornet другие люди", - говорится в сообщении.
Справочно. McDonnell Douglas F/A-18 Hornet – это американский палубный истребитель-бомбардировщик. В настоящее время он является основным боевым самолетом ВМС США.
- 20 мая схожий инцидент произошел в Испании. На авиабазе Сарагоса во время показательного полета разбился истребитель F-18. Пилот сумел вовремя катапультироваться, благодаря чему спасся.
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