В Калифорнии художники нарисовали картины с подсолнухами, чтобы собрать деньги для беженцев из Украины

Об этом пишет San Diego Union-Tribune.



Как сообщает издание, за последние недели подсолнечник стал намного больше, чем национальным цветком. Он стал символом мира, надежды и стойкости украинского народа, после того как Россия начала войну 24 февраля. В Эскондидо восемнадцать художников создали картины с подсолнухами. Пока картины можно увидеть на выставке в галерее города.



Экспозиция "Подсолнухи для Украины" открылась в субботу и продлится до 30 апреля. Цель - сбор денег для народа Украины. Художники пожертвовали свои работы, и все средства, полученные от продажи этих 18 картин, пойдут в World Central Kitchen, международную организацию борьбы с голодом, которая сейчас обеспечивает 300 тысяч горячих блюд в день для беженцев в соседних с Украиной государствах и жителям недавно освобожденных городов.



Член ассоциации художников Байрон Марлер, нарисовавший одно из полотен и координирующий выставку, сказал, что он надеется собрать 2 тысячи долларов от продажи картин. Мужчина добавил, что знает, что это не так много денег, но выставка направлена на повышение осведомленности о ситуации в Украине. Брошюра, которую он создал для шоу, предоставит информацию о многих других способах помощи людям.







"Это досадно, когда смотришь новости и видишь разрушения. Мы хотели бы сделать больше, чем то, что мы делаем, но это хотя бы что-то. На самом деле одна художница сказала, что будет гордиться, если ее картину выставят и продадут, чтобы поддержать это дело ", – сказал Марлер.







Художественная ассоциация Эскондидо основана в 1956 году, в настоящее время насчитывает около 130 художников, из которых около 40 активно создают и выставляют свои работы. Ежегодно ассоциация проводит 12 ежемесячных выставок в своей галерее художников на Гранд-авеню.

Напомним, Замок Геделон и Сен-Фаржо во Франции стали убежищем для более чем 30 беженцев, спасавшихся от войны в Украине.