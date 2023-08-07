Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"Вчера 6 августа произошли хорошие, знаковые события с использованием дальнобойных ракет Storm Shadow, которые применили наши Воздушные силы, кстати, в День Воздушных сил ВСУ. Были нанесены удары по двум автомобильным мостам, обеспечивающим сообщение оккупированного Крыма с оккупированной частью Запорожской и Херсонской. областей.Фото и видео демонстрируют точность попадания по Чонгарскому мосту, а мост из Геническа в направлении Арабатской стрелки разворотило гораздо больше.Вероятнее всего, при поражении этих мостов использовались ракеты Storm Shadow, которые предназначены для уничтожения таких мощных сооружений.Эти ракеты с дальностью до 300 км способны уничтожать защищенные объекты, потому что у боевой части 450 кг", - отметил военный эксперт.

Фото: Инфографика Эспрессо

Сергей Згурец отметил, что такие поражения гораздо эффективнее работы HIMARS в свое время, когда осуществлялись удары по мостам в Запорожской и Херсонской областях.

"Сейчас мы говорим о системной работе Воздушных и Вооруженных сил по приостановлению использования врагом мостов, которыми он подпитывает свою группировку на юге. Через определенную перспективу это удастся сказать о возможности этой группировки удерживать оборону. Мы видим, что осуществляются удары по мостам в Чонгаре и Геническе. Однако есть еще одно направление через Армянск, которое вроде бы остается невредимым.Я думаю, что это украинская сторона делает вполне осознанно, чтобы враг начал переправлять автомобильные потоки с грузами для российской армии по более длинному маршруту, но, что интересно, этот маршрут попадает в зону поражения HIMARS. По моему мнению, это такая длительная ловушка, которая будет и дальше действовать в отношении российского тылового обеспечения. В любом случае можем говорить, что вчерашние события подтвердили постоянную стратегию украинской армии – уничтожать возможности врага на многих рубежах", - подчеркнул Згурец.

Удары по Чонгарскому мосту

В ночь на 22 июня российские оккупанты заявили о взрыве на Чонгарском мосту вблизи временно оккупированного Крыма.

Утром 29 июля Силы обороны Украины нанесли новый успешный удар по Чонгарскому мосту. Информацию о точной работе ВСУ подтвердил Стратком вечером того же дня.

6 августа ракеты Сил обороны Украины поразили Чонгарский мост и мост через пролив Тонка, соединяющий город Геническ с Арабатской стрелкой.