В каких регионах Украины запретили посещение кладбищ на поминальные дни: список
Во время поминальных дней 22-25 апреля в некоторых регионах Украины запретили посещение кладбищ
В Краматорском горсовете запретили посещение кладбищ в ближайшие выходные.
"Этого требует ситуация безопасности: кладбища нередко попадают под обстрелы, дистанционные минирования со стороны российских террористических войск, а потому в полной мере гарантировать безопасность посетителей невозможно", - подчеркнул глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
В некоторых селах Житомирской области тоже запретили находиться на кладбище 22-25 апреля, пишут Житомирские новости со ссылкой на пресс-службу Народицкой поселковой военной администрации. В частности, речь идет о населенных пунктах – Ольхове, Ровба, Длинный Лес, Мотыли, Омельники, Ноздрище, Старый Шарн, Тычков.
На Днепропетровщине полностью ограничили посещение мест захоронения в Никопольском районе.
Во время поминальных дней в Запорожской области запретили посещение кладбищ:
- Гуляйпольская городская территориальная община Пологовского района,
- Воздвиженская сельская территориальная община Пологовского района,
- Малиновская сельская территориальная община Пологовского района,
- Ореховская городская территориальная община Пологовского района,
- Преображенская сельская территориальная община Пологовского района,
- Малотокмачанская сельская территориальная община Пологовского района.
- Степногорская поселковая территориальная община Васильевского района.
Также в Харьковской области полностью ограничивают посещение кладбищ: Перечень опасных кладбищ .
В Херсонской области запретили посещение мест захоронений.
В Николаеве разрешили посещать места захоронения. 23 апреля количество городского транспорта в этом направлении увеличили, сообщил городской глава Александр Сенкевич.
- В ГСЧС предупредили, что большинство кладбищ на деоккупированных территориях остаются заминированными.
- В столице во время поминальных дней организуют дополнительный транспорт на маршруты, проходящие вблизи городских кладбищ.
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