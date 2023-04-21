В Краматорском горсовете запретили посещение кладбищ в ближайшие выходные.

"Этого требует ситуация безопасности: кладбища нередко попадают под обстрелы, дистанционные минирования со стороны российских террористических войск, а потому в полной мере гарантировать безопасность посетителей невозможно", - подчеркнул глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

В некоторых селах Житомирской области тоже запретили находиться на кладбище 22-25 апреля, пишут Житомирские новости со ссылкой на пресс-службу Народицкой поселковой военной администрации. В частности, речь идет о населенных пунктах – Ольхове, Ровба, Длинный Лес, Мотыли, Омельники, Ноздрище, Старый Шарн, Тычков.

На Днепропетровщине полностью ограничили посещение мест захоронения в Никопольском районе.

Во время поминальных дней в Запорожской области запретили посещение кладбищ:

Гуляйпольская городская территориальная община Пологовского района,

Воздвиженская сельская территориальная община Пологовского района,

Малиновская сельская территориальная община Пологовского района,

Ореховская городская территориальная община Пологовского района,

Преображенская сельская территориальная община Пологовского района,

Малотокмачанская сельская территориальная община Пологовского района.

Степногорская поселковая территориальная община Васильевского района.

Также в Харьковской области полностью ограничивают посещение кладбищ: Перечень опасных кладбищ .

В Херсонской области запретили посещение мест захоронений.

В Николаеве разрешили посещать места захоронения. 23 апреля количество городского транспорта в этом направлении увеличили, сообщил городской глава Александр Сенкевич.