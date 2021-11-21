В каких местах ждать новых ударов России? СМИ обнародована карта
Американское специализированное издание Military News, которому начальник Главного управления разведки при Минобороны Украины озвучил конкретику относительно последних военных планов россиян и их приготовлений с целью уже этой зимой ударить по Украине на новых направлениях, публикует важную карту украинских разведчиков
Речь идет об оценке количественного и качественного состава батальонно-тактических групп (БТГ) вооруженных сил РФ по состоянию на 15 ноября, которые могут быть вовлечены в боевые действия против Украины в начале 2021 года, сообщает Еспресо.TV .
Читайте также : Где и когда Путин собирается напасть на Украину. Заявление начальника Главного управления разведки Буданова
На карте отмечена дислокация и возможные направления ударов в общей сложности 39-40 БТГ из РФ:
Житомир, Киев, Чернигов, Сумы - по 1 российской БТГ (в общей сложности - 4),
Полтава, Харьков - 8,
Донбасс – 15,
Одесса - 6,
Херсон, Запорожье, Мариуполь – 7.
- Напомним, у идеолога войны с Украиной, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вышла новая статья с оправданием захватнических войн России .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.44
Покупка 26.44Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное