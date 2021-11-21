В каких местах ждать новых ударов России? СМИ обнародована карта

Речь идет об оценке количественного и качественного состава батальонно-тактических групп (БТГ) вооруженных сил РФ по состоянию на 15 ноября, которые могут быть вовлечены в боевые действия против Украины в начале 2021 года, сообщает Еспресо.TV .



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На карте отмечена дислокация и возможные направления ударов в общей сложности 39-40 БТГ из РФ:



Житомир, Киев, Чернигов, Сумы - по 1 российской БТГ (в общей сложности - 4),



Полтава, Харьков - 8,



Донбасс – 15,



Одесса - 6,



Херсон, Запорожье, Мариуполь – 7.

Напомним, у идеолога войны с Украиной, куратора ОРДЛО Владислава Суркова вышла новая статья с оправданием захватнических войн России .