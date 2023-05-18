Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 18 мая.

"В отдельные населенные пункты Каховского района прибыла живая сила противника. Захватчики размещаются не только в свободные дома, но и заселяются в дома где живут мирные жители. Людям, которые возмущаются, угрожают выселением", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Геническом районе оккупанты, угрожая депортацией, заставляют граждан Украины получать российские паспорта.

В последнее время противник ужесточил контрразведывательные меры во временно захваченном Херсонском районе. На дорогах между населенными пунктами значительно увеличилось количество блокпостов, проводятся тщательные проверки транспортных средств, документов, особое внимание уделяется содержимому телефонов.

За сутки ВСУ уничтожили 21 крылатую ракету и 7 разведывательных дронов

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника

В свою очередь, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, 3 артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, 7 станций радиоэлектронной борьбы и радиолокационную станцию оккупантов.

Враг нанес 36 ракетных и 23 авиаудара по Украине за день

Также противник совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток произошло 17 боевых столкновений на указанных участках фронта, горячие бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

За эти сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Леоновка Черниговской области; Бояро-Лежачи, Павловка, Басовка, Мирополье Сумской области, а также Старица, Синельниково, Огирцово, Гатище, Нестерное, Бударки на Харьковщине.

На других направлениях ситуация такова:

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Каменка, Колодязное, Фиголовка, Новомлынск, Дворична, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное и Спорное Донецкой области. В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное Донецкой области.

враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённого пункта Ивановское. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Василовка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Белая Гора, Пивничное Донецкой области. На Авдеевском направлении противник провел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. В течение суток нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

противник провел наступательные действия по направлению к Северному, успеха не имел. В течение суток нанес авиационные удары в районах Новокалинового и Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области.

подразделения Сил обороны отбили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. В то же время, враг продолжает уничтожать населенные пункты вдоль линии столкновения, совершил артиллерийские обстрелы Красногоровки, Марьинки и Победы Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. Обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское.

в течение суток враг наступательных действий не производил. Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Золотая Нива и Большая Новоселка. Обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку, Новоукраинку и Шахтерское. На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и совершил артобстрелы населенных пунктов. Среди них – Бурлацкое, Донецкой области; Ольговское, Чаривное, Белогорье, Малая Токмачка, Новоданиловка, Новоандреевка, Степное, Каменское и Плавни Запорожской области, а также город Херсон.

Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу: в нескольких областях работала ПВО, взрывы и ущерб были в Киевской, Винницкой, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях.