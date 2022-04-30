В Каховском районе Херсонщины коллаборанты решили ввести рубли, - журналист
В Херсонской области местный коллаборант объявил о введении рублей в "Каховском административном районе"
Об этом сообщил журналист Олег Батурин, опубликовавший псевдодокумент, подписанный коллаборантом.
"Чучело издало "распоряжение" о введении на территории "Каховского административного района" русских фублей", - написал Батурин.
По его словам, коллабораты и оккупанты никак не определятся не только с референдумом, но и со своими "должностями" и названием своих псевдоучреждений.
"Представляли чучело по-одному, подписывается оно по-другому, а печать с курицей вообще с чем-то третьим", - отметил Батурин.
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