В Каховском районе Херсонщины коллаборанты решили ввести рубли, - журналист

Об этом сообщил журналист Олег Батурин, опубликовавший псевдодокумент, подписанный коллаборантом.

"Чучело издало "распоряжение" о введении на территории "Каховского административного района" русских фублей", - написал Батурин.

По его словам, коллабораты и оккупанты никак не определятся не только с референдумом, но и со своими "должностями" и названием своих псевдоучреждений.

"Представляли чучело по-одному, подписывается оно по-другому, а печать с курицей вообще с чем-то третьим", - отметил Батурин.