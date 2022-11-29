Об этом рассказал в медиацентре депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

"В Каховку, Новую Каховку оккупанты на данный момент завозят в основном эфэсбэшников. Отмечают, что они из Дагестана. Личный состав военных уменьшился и остались только наблюдательные пункты россиян в виде военных, которые находятся непосредственно на расстоянии 15 км до побережья. Основные силы противник отвел на 15-20 км вглубь Херсонской области. Но и техника, и наблюдательные пункты россиян присутствуют по всему побережью", - рассказал Хлань.

Депутат подчеркнул, что рашисты продолжают давить на местное население по поводу депортации, как это было в Херсоне. В целом после освобождения Херсона некоторые жители уезжают из города из-за постоянных обстрелов.

"Оккупанты продолжают обстрелы и самого города Херсона, и правобережной части Херсонщины. Обстреливают абсолютно все населенные пункты, расположенные вдоль побережья реки Днепр, наносят удары по критической инфраструктуре. До войны в Херсоне было 320 тысяч населения и, по примерной оценке, 80 тысяч - после деоккупации города. Сейчас все же ощущается отток людей из города. Выехало пока незначительное количество - эвакуация длится еще непродолжительное время. Но желающих много", - добавил Хлань.

Жителям предлагают маршруты эвакуации – ежедневно ходит поезд в Хмельницкий, в нем организуют дополнительные вагоны. Также идет эвакуация и автобусами.

28 ноября делегация ООН посетила деоккупированный Херсон. Представители заверили в гуманитарной поддержке жителей области. В то же время в ООН сообщили , что ситуация в южноукраинских городах, а именно в Николаеве и Херсоне, остается "критической"

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