В Каховку и Новую Каховку оккупанты завозят ФСБ, готовят принудительную депортацию жителей в РФ, – Хлань
В Херсонской области российские оккупанты готовят принудительную депортацию местных жителей в Россию. Кроме того, в Каховку и Новую Каховку оккупанты завозят представителей ФСБ
Об этом рассказал в медиацентре депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.
"В Каховку, Новую Каховку оккупанты на данный момент завозят в основном эфэсбэшников. Отмечают, что они из Дагестана. Личный состав военных уменьшился и остались только наблюдательные пункты россиян в виде военных, которые находятся непосредственно на расстоянии 15 км до побережья. Основные силы противник отвел на 15-20 км вглубь Херсонской области. Но и техника, и наблюдательные пункты россиян присутствуют по всему побережью", - рассказал Хлань.
Депутат подчеркнул, что рашисты продолжают давить на местное население по поводу депортации, как это было в Херсоне. В целом после освобождения Херсона некоторые жители уезжают из города из-за постоянных обстрелов.
"Оккупанты продолжают обстрелы и самого города Херсона, и правобережной части Херсонщины. Обстреливают абсолютно все населенные пункты, расположенные вдоль побережья реки Днепр, наносят удары по критической инфраструктуре. До войны в Херсоне было 320 тысяч населения и, по примерной оценке, 80 тысяч - после деоккупации города. Сейчас все же ощущается отток людей из города. Выехало пока незначительное количество - эвакуация длится еще непродолжительное время. Но желающих много", - добавил Хлань.
Жителям предлагают маршруты эвакуации – ежедневно ходит поезд в Хмельницкий, в нем организуют дополнительные вагоны. Также идет эвакуация и автобусами.
- 28 ноября делегация ООН посетила деоккупированный Херсон. Представители заверили в гуманитарной поддержке жителей области. В то же время в ООН сообщили , что ситуация в южноукраинских городах, а именно в Николаеве и Херсоне, остается "критической"
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