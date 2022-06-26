В оккупированной Каховке взорвали авто местной коллаборантки

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграмм.

"Вчера в Каховке взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой", - написал он.

Братчук напомнил, что Махнева сотрудничает с оккупантами, заняв должность "начальницы" местного управления образования.

По данным портала Investigator , Махнева ранее не имела отношения к образованию - в последние годы владела торговыми точками по продаже обуви в Каховке и Новой Каховке и была оформлена как физлицо-предприниматель.

Напомним, в оккупированной Каховке исчез из флагштока флаг РФ.

30 апреля в Каховском районе Херсонщины коллаборанты решили ввести рубли .

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