В Каховке взорвали автомобиль коллаборантки, "начальницы" местного управления образования
В оккупированной Каховке взорвали авто местной коллаборантки
Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в телеграмм.
"Вчера в Каховке взорвали автомобиль коллаборантки Ирины Махневой", - написал он.
Братчук напомнил, что Махнева сотрудничает с оккупантами, заняв должность "начальницы" местного управления образования.
По данным портала Investigator , Махнева ранее не имела отношения к образованию - в последние годы владела торговыми точками по продаже обуви в Каховке и Новой Каховке и была оформлена как физлицо-предприниматель.
- Напомним, в оккупированной Каховке исчез из флагштока флаг РФ.
- 30 апреля в Каховском районе Херсонщины коллаборанты решили ввести рубли .
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