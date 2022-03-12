В Каховке в Херсонской области исчез местный журналист, - ИМИ

Об этом сообщает региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу пропавшего репортера газеты "Новый день", информирует Эспрессо.TV .

По словам жены Олега Батурина, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться белая автостанция, которая находится недалеко от дома журналиста.

"Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", – рассказала она.

По сообщению в местных чатах, около 16:50 возле автостанции заметили российских военных.

Напомним, в Каховке на постоянной основе нет российских военных, зато оккупирован соседний город Новая Каховка. Там есть попытка создать военно-гражданскую администрацию, подконтрольную россиянам.

Напомним, сегодня стало известно, что российские кафиры готовятся создать Херсонскую народную республику.

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдо референдум по образованию ХНР.

Депутаты Жерсонского облсовета собрались на внеочередное заседание и выступили против создания псевдо республики.

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