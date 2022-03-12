В Каховке в Херсонской области исчез местный журналист, - ИМИ
Олег Батурин сегодня, 12 марта, около 16:00 вышел на встречу после телефонного звонка от знакомого и так и не вернулся домой.
Об этом сообщает региональный представитель Института массовой информации со ссылкой на супругу пропавшего репортера газеты "Новый день", информирует Эспрессо.TV .
По словам жены Олега Батурина, примерно в 16:00 ему позвонил знакомый и предложил встретиться белая автостанция, которая находится недалеко от дома журналиста.
"Где-то в 16:30 Олег пошел на встречу, оставив дома телефон и документы. Обещал вернуться через 20 минут. Но не вернулся", – рассказала она.
По сообщению в местных чатах, около 16:50 возле автостанции заметили российских военных.
Напомним, в Каховке на постоянной основе нет российских военных, зато оккупирован соседний город Новая Каховка. Там есть попытка создать военно-гражданскую администрацию, подконтрольную россиянам.
- Напомним, сегодня стало известно, что российские кафиры готовятся создать Херсонскую народную республику.
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