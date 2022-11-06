Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 6 ноября.

Генштаб рассказывает, что на временно оккупированных территориях продолжается насильственная "эвакуация". В Херсонской области, в городе Берислав, оккупанты приказали местным жителям выехать до 10 ноября. Основной причиной россияне называют "возможное разрушение" Вооруженными силами Украины Каховской ГЭС.

Также Генштаб сообщает, что подтверждено поражение противника за предыдущие дни в Херсонской области. По имеющейся информации, в населенном пункте Каховка ВСУ нанесли удар по зданию, где находились до 200 военных противника. Следует отметить, что последствия удара враг тщательно скрывает, а в городе проводятся жесткие административно-полицейские мероприятия.

Также, в районе населенного пункта Раденск уничтожена большая колонна боевой техники, потери противника уточняются.

Херсонский журналист Константин Рыженко утверждает , что в Херсоне россияне провели минирование железной дороги, местной ТЭЦ и узлов теплосети.

6 ноября кафиры обвинили ВСУ в обстреле Каховской ГЭС из ракетных комплексов HIMARS. Также россияне отмечают, что на ЛЭП Берислав-Каховка произошел "теракт", в результате чего 10 населенных пунктов Херсона без света.

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