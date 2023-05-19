В Каховке россияне ищут в машинах мирных жителей устройства радиоэлектронной борьбы
Российские военные обыскивают автомобили мирных жителей временно оккупированного города Каховка Херсонской области. Рашисты ищут средства радиоэлектронной борьбы
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Портовый город Каховка, захваченный российскими войсками в феврале 2022 года, находится под строгим контролем.
"Оккупанты усилили контрразведывательный режим в Каховке и ищут устройства РЭБ в автомобилях", - пишет ведомство.
Рашисты на блокпостах останавливают гражданские машины и ищут радиоэлектронные устройства, которые могут помешать их связи и навигации.
Устройства РЭБ обычно подключены к автомобильным аккумуляторам.
- Генштаб ВСУ писал , что во временно оккупированном Старобельске на Луганщине россияне организуют обыски домов граждан, подозреваемых в поддержке Украины, после чего вывозят их в неизвестном направлении без дальнейшего возвращения.
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