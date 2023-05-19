Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Портовый город Каховка, захваченный российскими войсками в феврале 2022 года, находится под строгим контролем.

"Оккупанты усилили контрразведывательный режим в Каховке и ищут устройства РЭБ в автомобилях", - пишет ведомство.

Рашисты на блокпостах останавливают гражданские машины и ищут радиоэлектронные устройства, которые могут помешать их связи и навигации.

Устройства РЭБ обычно подключены к автомобильным аккумуляторам.