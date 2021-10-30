В Каховке развернули современный мобильный госпиталь для больных COVID

Это 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии, рассказывает Еспресо.TV .



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"Автономный госпиталь позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19", - отмечают в ведомстве.







Палатки и модули с современным оборудованием размещены на территории Центральной городской больницы им. Семьи Панкеевых.



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