В Каховке развернули современный мобильный госпиталь для больных COVID
В городе Каховка, Херсонской области, входящей в число регионов-рекордсменов по количеству новых зараженных коронавирусом, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям развернула мобильный госпиталь
Это 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии, рассказывает Еспресо.TV .
Читайте также : Зеленский призвал украинцев "включить мозг" и вакцинироваться
"Автономный госпиталь позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных Covid-19", - отмечают в ведомстве.
Палатки и модули с современным оборудованием размещены на территории Центральной городской больницы им. Семьи Панкеевых.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.78
- Актуальное
- Важное