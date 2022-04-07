В Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА, депутата от "ЕС" Салтыкова, - депутат облсовета Хлань
В Каховке в Херсонской области россияне взяли в плен депутата облсовета и экс-председателя РГА, сообщают о еще одном задержанном
Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань .
"В Каховке оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета от "Европейской Солидарности", экс-председателя Каховской районной администрации Валерия Салтыкова", - сообщил он.
"Также сообщают о еще как минимум одном захваченном сегодня. Это по словам его родных", - добавил он.
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