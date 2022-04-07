В Каховке оккупанты похитили экс-главу РГА, депутата от "ЕС" Салтыкова, - депутат облсовета Хлань

Об этом заявил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань .



"В Каховке оккупанты похитили депутата Херсонского областного совета от "Европейской Солидарности", экс-председателя Каховской районной администрации Валерия Салтыкова", - сообщил он.

Напомним, ранее в Каховке оккупанты похитили четырех участников проукраинского митинга.

Журналист Олег Батурин также рассказал о похищении Валерия Салтыкова."Также сообщают о еще как минимум одном захваченном сегодня. Это по словам его родных", - добавил он.

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