В Каховке оккупанты обстреляли мирный проукраинский митинг, сообщают о раненых, - МОСТ
3 апреля в Каховке Херсонской области россияне обстреляли людей, вышедших на проукраинский митинг, известно о задержанных и раненых
Об этом пишет херсонское медиа МОСТ .
"В Каховке военные РФ открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на мирный митинг 3 апреля", - сообщило издание.
Сообщают, что ранены и задержаны люди.
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