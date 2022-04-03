В Каховке оккупанты обстреляли мирный проукраинский митинг, сообщают о раненых, - МОСТ

Об этом пишет херсонское медиа МОСТ .



"В Каховке военные РФ открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на мирный митинг 3 апреля", - сообщило издание.



Сообщают, что ранены и задержаны люди.

Напомним, россияне "назначили" оккупационную администрацию в Каховке.

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