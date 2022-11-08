Об этом он пишет в своем facebook.

Он также рассказал, что из домов, располоденных вплотную к берегу Днепра, россияне выселяют принудительно.

"Оккупанты хотят, чтобы оставшиеся в Новой Каховке и Каховке получали пропуска. Соответственно, указав свои персональные данные, место жительства и причину почему не "эвакуировались".

Связи с городами нет, поэтому узнать подробнее о таком нововведении пока проблематично", - пишет он.

Хлань также отметил, что оккупанты распространяют листовки, что все жители должны прибыть в так называемые военные администрации, откуда будут вывозить людей. По его словам, местные отказываются.

На временно оккупированной территории Херсонской области российские захватчики принудительно депортировали детей с инвалидностью и выселили пожилых людей из пансионата в Каховке.

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