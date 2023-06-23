В Каире состоялась неафишированная встреча "ядерной пятерки"

Об этом 23 июня сообщил Государственный департамент США.

На этой встрече страны "ядерной пятерки" обсудили вопросы уменьшения стратегических рисков, ядерные доктрины и политику.

В состав американской делегации вошли эксперты из Государственного департамента, Министерства обороны и Национального управления по ядерной безопасности.

"Делегация США приветствовала профессиональный подход делегаций и привлечение к тематическим дискуссиям представителей оборонных ведомств", - говорится в сообщении.

Также в сообщении говорится, что Соединенные Штаты будут продолжать усилия по содействию обсуждению этих значимых вопросов между ядерными экспертами из пяти стран.

Отметим, что встреча состоялась 13-14 июня, однако информация была обнародована только в пятницу, 23 июня.

Что известно о ядерном оружии РФ

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что к июлю в Беларуси построят хранилище для российского тактического ядерного оружия. Впоследствии самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в случае необходимости Беларусь может принять и стратегическое ядерное оружие.

В апреле минобороны РФ сообщило о передаче Беларуси "искандеров", которые могут нести заряды в ядерном исполнении. А в конце мая белорусская армия провела учения, в ходе которых тренировалась наносить удары "искандерами".

14 июня белорусский диктатор сказал, что страна начала получать ядерное оружие от РФ. При этом он подчеркнул, что она может быть применена с территории Беларуси только в случае непосредственной угрозы его стране.

Также 16 июня российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ передала часть ядерных зарядов Беларуси. Остальные будут переданы до конца года.

Позже военные аналитики Института изучения войны говорили, что заявления Кремля о передаче ядерных боеголовок являются закреплением фактического военного контроля РФ над Беларусью.

20 июня президент США Джо Байден сказал, что угроза применения тактического ядерного оружия российским президентом Владимиром Путиным реальна.