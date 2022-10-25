Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

По информации Генштаба, подтверждены последствия огневого поражения противника. Кроме около трех десятков ликвидированных врагов, под завалами осталось более ста военнослужащих противника.

Кроме того, в Горностаевке Херсонской области после детонации боеприпасов наблюдали движение большого количества машин скорой помощи. Что касается потерь, то их количество враг тщательно скрывает.

Всего за сутки авиация Сил обороны нанесла 15 ударов. Подтверждено поражение 12 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 опорных пункта, а также позиции зенитного ракетного комплекса противника.

Подразделения противовоздушной обороны были сбиты российским беспилотником. Воины ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, боеприпасы и другие важные военные объекты оккупантов.

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