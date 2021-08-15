В Кабуле уже закрашивают рекламу, где есть женские лица. Фотофакт
Руководитель афганской службы новостей Tolo News Лотфуллах Наджафизада в воскресенье, 15 августа 2021 года, опубликовал свидетельство новых подходов к рекламным изображениям в Кабуле
Это фото художника, который обрисовывает белой краской витрины салона свадебных платьев с большими изображениями женщин в витринах, передает Еспресо.TV .
Сам салон, как можно увидеть, закрыт.
"В последнее время, когда талибы продвигались на Кабул, молодые женщины в городе просили помощи", - отмечает по этому поводу BBC News .
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До 2002 года, когда талибы контролировали Афганистан, боевики практиковали версию шариата, которая предусматривала побивание камнями за измену, ампутацию конечностей за кражу и запрет девушкам старше 12 лет посещать школы.
Сегодня Талибан заявил, что решение о том, применять ли подобные наказания, будет "за судами".
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Зато сведения из районов, которые талибы захватили в последние дни , свидетельствуют о том, что женщинам уже не позволяют выходить из дома без сопровождения лица мужского пола, и некоторым женщинам - работницам предприятий и учреждений сообщили о "перенесении" их рабочего места.
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