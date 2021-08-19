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В Кабуле протесты против "Талибана": люди несут городом 200-метровый национальный флаг

19 августа, 2021 четверг
19:27
Мир

19 августа в столице Афганистана Кабуле местные жители вышли на массовую демонстрацию против талибов. В противоположность исламистскому флагу и режиму в городе пронесли 200-метровое полотнище национального флага

Об этом рассказал индийский журналист Адитья Радж Каул в Twitter.

Протестующие вышли на улицы Кабула с 200-метровым национальным черно-красно-зеленым флагом.

Читайте также: Афганистан: в День независимости страны талибы провозгласили Исламский эмират на востоке - убиты в протестах

Они скандировали "Наш флаг - наша идентичность!".

Напомним, талибы не пользуются национальным флагом. Их знамя - белое полотно с Шахада - надписью, который означает "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед - пророк его".

Отметим, 18 августа сообщалось об аналогичном митинге в центре соседней провинции Нангархар - 280-тысячном Джелалабаде. Там местные также прошли по городу демонстрацией с национальными флагами и сняли с флагштока флаг талибов в центре. Исламисты в ответ открыли огонь по толпе. По словам анонимного врача из города в ходе атаки погиб по меньшей мере один демонстрант.

Читайте также: В Джелалабаде граждане во время протеста спустили флаг талибов: по меньшей мере один убитый

Позиции талибов на востоке страны пока туманны. Так, город Джелалабад сдался без боя. Впрочем, это произошло после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны.

Главный редактор издания KabulNow Асад Коша поделился видео из столицы, где протестующие кричат "Да здравствует Афганистан!".
  • Отметим, по состоянию на 19 августа талибы не контролируют провинции Панджер и Парван, где Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллою Салехом, бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам является также сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, который призвал афганцев к сопротивлению. Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.

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Афганистан
Талибан
война в Афганистане
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