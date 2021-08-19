В Кабуле протесты против "Талибана": люди несут городом 200-метровый национальный флаг

Об этом рассказал индийский журналист Адитья Радж Каул в Twitter.



Протестующие вышли на улицы Кабула с 200-метровым национальным черно-красно-зеленым флагом.



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Они скандировали "Наш флаг - наша идентичность!".



Напомним, талибы не пользуются национальным флагом. Их знамя - белое полотно с Шахада - надписью, который означает "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед - пророк его".



Отметим, 18 августа сообщалось об аналогичном митинге в центре соседней провинции Нангархар - 280-тысячном Джелалабаде. Там местные также прошли по городу демонстрацией с национальными флагами и сняли с флагштока флаг талибов в центре. Исламисты в ответ открыли огонь по толпе. По словам анонимного врача из города в ходе атаки погиб по меньшей мере один демонстрант.



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Позиции талибов на востоке страны пока туманны. Так, город Джелалабад сдался без боя. Впрочем, это произошло после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны.

Отметим, по состоянию на 19 августа талибы не контролируют провинции Панджер и Парван, где Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллою Салехом, бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам является также сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, который призвал афганцев к сопротивлению. Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.

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Главный редактор издания KabulNow Асад Коша поделился видео из столицы, где протестующие кричат "Да здравствует Афганистан!".