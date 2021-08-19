В Кабуле протесты против "Талибана": люди несут городом 200-метровый национальный флаг
19 августа в столице Афганистана Кабуле местные жители вышли на массовую демонстрацию против талибов. В противоположность исламистскому флагу и режиму в городе пронесли 200-метровое полотнище национального флага
Об этом рассказал индийский журналист Адитья Радж Каул в Twitter.
Протестующие вышли на улицы Кабула с 200-метровым национальным черно-красно-зеленым флагом.
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Они скандировали "Наш флаг - наша идентичность!".
Напомним, талибы не пользуются национальным флагом. Их знамя - белое полотно с Шахада - надписью, который означает "Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед - пророк его".
Отметим, 18 августа сообщалось об аналогичном митинге в центре соседней провинции Нангархар - 280-тысячном Джелалабаде. Там местные также прошли по городу демонстрацией с национальными флагами и сняли с флагштока флаг талибов в центре. Исламисты в ответ открыли огонь по толпе. По словам анонимного врача из города в ходе атаки погиб по меньшей мере один демонстрант.
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Позиции талибов на востоке страны пока туманны. Так, город Джелалабад сдался без боя. Впрочем, это произошло после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны.
- Отметим, по состоянию на 19 августа талибы не контролируют провинции Панджер и Парван, где Панджерское ущелье служит естественным коридором между северными и южными регионами страны. Эти провинции контролируются правительственными войсками Афганистана, которые продолжили борьбу во главе с Амруллою Салехом, бывшим первым вице-президентом страны, который объявил, что согласно конституции в случае побега президента принимает его обязанности. Символом сопротивления талибам является также сын национального героя Афганистана Ахмад Шаха Масуда - Ахмад Масуд-младший, который призвал афганцев к сопротивлению. Его отец в свое время получил прозвище "Панджерский лев" и успешно противостоял советской оккупации страны в ущелье на протяжении всей войны 1979-1989 годов.
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