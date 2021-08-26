В Кабуле произошли новые взрывы, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на иностранные СМИ.



По предварительной информации, один из взрывов был в районе аэропорта

Взрывов было несколько и они произошли на окраине Кабула.

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О жертвах и пострадавших информации нет.

После двух первых взрывов возле аэропорта в столице Афганистана с ранениями госпитализированы 60 человек .