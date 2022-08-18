В Кабуле произошел взрыв в мечети, есть погибшие
Мощный взрыв произошел у мечети в Кабуле во время вечерней молитвы в среду, 17 августа. По данным полиции есть погибшие и травмированные
Об этом пишет Reuters , Al Jazeera и Associated Press.
Свидетели рассказали агентству Reuters, что мощный взрыв был слышен в северном районе Кабула, в результате чего выбило окна в соседних зданиях.
"Взрыв произошел внутри мечети... есть жертвы, но цифры пока неизвестны", - сказал Reuters представитель полиции Кабула Халид Задран.
Представитель службы безопасности сообщил Al Jazeera, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 40 получили ранения. В больницу скорой помощи доставили 27 пациентов раненых в результате взрыва, в том числе семилетнего ребенка. Информационное агентство Associated Press сообщило о по меньшей мере 10 погибших. Источник Reuters добавил, что среди убитых был имам.
Представитель талибов Забихулла Муджахид подтвердил, что в результате взрыва были убиты и ранены, но не уточнил, сколько именно.
- Силы Талибана в субботу, 13 августа, атаковали и остановили мирный протест женщин в Кабуле, призывавших к восстановлению прав.
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