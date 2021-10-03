В Кабуле произошел взрыв у мечети, есть погибшие
В столице Афганистана произошел взрыв у входа в мечеть, в результате которого погибли по меньшей мере два человека
Об этом сообщает Радио Свобода.
По словам представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, взрыв произошел у входа в мечеть, где должна была состояться молитва по его умершей матери.
По словам представителя МВД Афганистана Саида Хосте, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще четверо пострадавших оказались в больнице.
Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.
- Напомним, 4 сентября, в столице Афганистана талибы устроили во время празднования стрельбу, в результате которой погибли 17 человек.
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