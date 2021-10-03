В Кабуле произошел взрыв у мечети, есть погибшие

Об этом сообщает Радио Свобода.

По словам представителя "Талибана" Забихуллы Муджахида, взрыв произошел у входа в мечеть, где должна была состояться молитва по его умершей матери.

По словам представителя МВД Афганистана Саида Хосте, в результате взрыва погибли по меньшей мере два человека, еще четверо пострадавших оказались в больнице.

Ответственность за взрыв пока никто на себя не взял.