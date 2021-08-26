В Кабуле ожидают еще один взрыв, - посол Франции

Об этом французский дипломат Дэвид Мартинон написал в Twitter.



"Всем нашим афганским друзьям: Если вы находитесь у ворот аэропорта, срочно прочь и скройтесь. Возможен второй взрыв", - написал Мартинон.

Напомним, 26 августа в Кабуле перед аэропортом произошел взрыв. По предварительной информации пострадали по меньшей мере 15 человек