В Кабуле 17 человек погибли из-за беспорядочной стрельбы талибов
В ночь на субботу, 4 сентября, в столице Афганистана талибы устроили во время празднования стрельбу, в результате которой погибли 17 человек
Об этом сообщает Reuters .
В результате стрельбы в Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения.
Накануне боевики движения "Талибан" заявили о захвате последней не подчиненной им северной провинции Панджшер, в честь которого они и устроили празднование. Между тем, афганская оппозиция опровергает заявления о взятии провинции.
Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид уже отреагировал на инцидент и написал, что боевики не имеют права тратить боеприпасы, поскольку это вредит гражданскому населению.
- Напомним, глава межведомственной разведки Пакистана генерал-лейтенант Фаиз Хамид в субботу, 4 сентября, прибыл с визитом в Кабул .
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