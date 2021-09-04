В Кабуле 17 человек погибли из-за беспорядочной стрельбы талибов

Об этом сообщает Reuters .

В результате стрельбы в Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения.

Накануне боевики движения "Талибан" заявили о захвате последней не подчиненной им северной провинции Панджшер, в честь которого они и устроили празднование. Между тем, афганская оппозиция опровергает заявления о взятии провинции.

Представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид уже отреагировал на инцидент и написал, что боевики не имеют права тратить боеприпасы, поскольку это вредит гражданскому населению.