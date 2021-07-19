В Кабуле 15 дипмиссий и представитель НАТО призвали Талибан к прекращению огня
В понедельник, 19 июля, представители пятнадцати стран и блока НАТО призвали Талибан прекратить боевые действия на время праздников в стране
Об этом пишет Reuters .
15 дипломатических миссий и представитель НАТО в Кабуле сделали совместное заявление по закоулкам к талибам прекратить военные действия в Афганистане.
За несколько часов до того очередной раунд переговоров между исламстамы Талибана и центральным правительством страны вновь завершился ничем.
Делегация высокопоставленных Афганистана встречалась с политическим руководством Талибана в столице Катара Дохе в течение последних двух дней, но в заявлении Талибана опубликованной вечером 18 июля не упоминалось об остановке эскалации насилия в стране.
"В этом Курбан-байрама Талибан" должен сложить оружие навсегда и продемонстрировать миру свою приверженность мирному процессу ", - заявили дипломаты 15 миссий и представитель НАТО.
Совместное заявление поддержали Австралия, Канада, Чехия, Дания, делегация Европейского Союза, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Юж. Корея, Нидерланды, Испания, Швеция, Великобритания и США.
Журналисты заявляют, что обычно талибы объявляют о прекращении огня на мусульманские праздники.
На этот раз Талибан, который быстро захватывает территории страны, отказался от прекращения боевых действий.
В заявлении дипмиссий также осуждаются нарушения прав человека, в частности - закрытие школ и СМИ в районах, недавно захваченных талибами.
На встречах афганских лидеров с талибами в Дохе обсуждались пути достижения политического урегулирования для прекращения конфликта, заявил в понедельник председатель Высшего совета мира в Афганистане Абдулла Абдулла, который принимал участие в переговорах.
"Мы договорились продолжать переговоры, искать политического урегулирования текущего кризиса, избегать гражданских жертв, способствовать гуманитарной помощи и медицинскому обеспечению для борьбы с пандемией Covid-19", - заявил Абдулла в Twitter.
В заявлении "Талибана" поздно вечером в воскресенье добавляется: «Обе стороны согласились на необходимости экспедиции в рамках мирных переговоров с целью скорейшего поиска справедливого и постоянного решения текущей проблемы в Афганистане".
Мирные переговоры между талибами и афганскими собеседниками начались в сентябре прошлого года, но не достигли никакого прогресса.
Пресс-секретарь "Талибана" в Дохе Мохаммед Ним также опроверг сообщения СМИ о том, что повстанческая группа согласилась на прекращение огня Ид в обмен на освобождение своих заключенных.
- В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.
- 6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении
- В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау. Именно группировки заявляет о контроле 85% территории страны.
- 14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном. Позже в этом районе было убито индийского фотокорреспондента, лауреата Пулитцеровской премии, Даниша Сидики
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