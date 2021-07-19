В Кабуле 15 дипмиссий и представитель НАТО призвали Талибан к прекращению огня

Об этом пишет Reuters .



15 дипломатических миссий и представитель НАТО в Кабуле сделали совместное заявление по закоулкам к талибам прекратить военные действия в Афганистане.



За несколько часов до того очередной раунд переговоров между исламстамы Талибана и центральным правительством страны вновь завершился ничем.



Делегация высокопоставленных Афганистана встречалась с политическим руководством Талибана в столице Катара Дохе в течение последних двух дней, но в заявлении Талибана опубликованной вечером 18 июля не упоминалось об остановке эскалации насилия в стране.



"В этом Курбан-байрама Талибан" должен сложить оружие навсегда и продемонстрировать миру свою приверженность мирному процессу ", - заявили дипломаты 15 миссий и представитель НАТО.



Совместное заявление поддержали Австралия, Канада, Чехия, Дания, делегация Европейского Союза, Финляндия, Франция, Германия, Италия, Япония, Юж. Корея, Нидерланды, Испания, Швеция, Великобритания и США.



Журналисты заявляют, что обычно талибы объявляют о прекращении огня на мусульманские праздники.



На этот раз Талибан, который быстро захватывает территории страны, отказался от прекращения боевых действий.



В заявлении дипмиссий также осуждаются нарушения прав человека, в частности - закрытие школ и СМИ в районах, недавно захваченных талибами.



На встречах афганских лидеров с талибами в Дохе обсуждались пути достижения политического урегулирования для прекращения конфликта, заявил в понедельник председатель Высшего совета мира в Афганистане Абдулла Абдулла, который принимал участие в переговорах.



"Мы договорились продолжать переговоры, искать политического урегулирования текущего кризиса, избегать гражданских жертв, способствовать гуманитарной помощи и медицинскому обеспечению для борьбы с пандемией Covid-19", - заявил Абдулла в Twitter.



В заявлении "Талибана" поздно вечером в воскресенье добавляется: «Обе стороны согласились на необходимости экспедиции в рамках мирных переговоров с целью скорейшего поиска справедливого и постоянного решения текущей проблемы в Афганистане".



Мирные переговоры между талибами и афганскими собеседниками начались в сентябре прошлого года, но не достигли никакого прогресса.



Пресс-секретарь "Талибана" в Дохе Мохаммед Ним также опроверг сообщения СМИ о том, что повстанческая группа согласилась на прекращение огня Ид в обмен на освобождение своих заключенных.

В июне Талибан в ходе ночного боя вытеснил правительственные войска с ключевого узла, который открывает путь исламистам для наступления на 4 района провинции Тахар к северу от Кабула.

6 июля военные США оставили авиационную базу Баграм в Афганистане. Они не предупредили афганских военных о своем решении

В последние недели талибы вели бои с правительством за четыре провинциальные центры - Газни, Кандагар, а также пограничные с Туркменистаном и Таджикистаном города - Талукан и кала-Нау. Именно группировки заявляет о контроле 85% территории страны.

14 июля на границе талибы захватили важный пограничный пункт между Афганистаном и Пакистаном. Позже в этом районе было убито индийского фотокорреспондента, лауреата Пулитцеровской премии, Даниша Сидики