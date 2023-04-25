Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль .

"Сегодня приняли постановление о создании Межведомственной рабочей группы, которое будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России", - написал премьер-министр Украины.

Сообщается, что именно через этот Фонд правительство выделяет средства на основные проекты восстановления страны.

Созданная комиссия будет рассматривать инициативы, представляемые ответственными ведомствами.

Возглавит Межведомственную рабочую группу вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

"Важным элементом ее работы станет то, что информация обо всех проектах будет опубликована и открыта. Каждый украинец сможет посмотреть, на что расходуются средства в рамках программы восстановления", - добавил Шмыгаль.