В Кабмине обещают, что каждый сможет отследить, куда идут средства в рамках программы обновления
Во вторник, 25 апреля, Кабинет Министров Украины создал Межведомственную рабочую группу, которая будет контролировать выделение денег для ликвидации последствий войны
Об этом сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль .
"Сегодня приняли постановление о создании Межведомственной рабочей группы, которое будет рассматривать вопрос о выделении средств из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии России", - написал премьер-министр Украины.
Сообщается, что именно через этот Фонд правительство выделяет средства на основные проекты восстановления страны.
Созданная комиссия будет рассматривать инициативы, представляемые ответственными ведомствами.
Возглавит Межведомственную рабочую группу вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.
"Важным элементом ее работы станет то, что информация обо всех проектах будет опубликована и открыта. Каждый украинец сможет посмотреть, на что расходуются средства в рамках программы восстановления", - добавил Шмыгаль.
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