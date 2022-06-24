В Кабмине назвали приблизительные сроки вступления Украины в ЕС

Об этом заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона 23 июня, передает Укринформ.

Ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз – 2029 год.

"Раньше - маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", - подчеркнула она.

Форсюк отметила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего 2023 года.

Обретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам, считает гендиректор правительственного офиса.

"Доступ к средствам этих фондов должны только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", - подчеркнула Форсюк.

17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".

23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.

23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.

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