В Кабмине назвали приблизительные сроки вступления Украины в ЕС
Открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего года. Вступления в Евросоюз необходимо будет ждать не менее 7 лет
Об этом заявила генеральный директор правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Наталья Форсюк в эфире телемарафона 23 июня, передает Укринформ.
Ожидаемый срок вступления Украины в Европейский Союз – 2029 год.
"Раньше - маловероятно из-за того огромного количества законодательства, которое нужно принять и имплементировать. Мы должны жить по европейским законам", - подчеркнула она.
Форсюк отметила, что открытие переговорных процедур по членству Украины в ЕС ожидается в начале следующего 2023 года.
Обретение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза юридически закрепляет европейскую перспективу и открывает доступ к структурным фондам, считает гендиректор правительственного офиса.
"Доступ к средствам этих фондов должны только страны-кандидаты в члены ЕС, деньги предоставляются на льготных условиях, практически бесплатно... Статус кандидата усилит позицию Украины в мирных переговорах", - подчеркнула Форсюк.
- 17 июня Европейская комиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Такие же рекомендации были предоставлены Молдове, а Грузии предоставили только "европейскую перспективу".
- 23 июня Европарламент принял резолюцию, в которой призвал глав государств и правительств ЕС, проводящих соответствующие саммиты, "немедленно" предоставить Украине и Республике Молдова статус кандидата в ЕС. Решение поддержали 529 участников голосования.
- 23 июня Евросовет на саммите лидеров стран ЕС предоставил статус кандидатов на вступление в ЕС Украине и Молдове.
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