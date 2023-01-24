В Кабмине назвали ключевые приоритеты Украины во время энергетического "Рамштайна"
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Международного энергетического консультативного совета (энергетический "Рамштайн") назвал ключевые приоритеты Украины для сохранения энергосистемы
Об этом он рассказал в телеграме.
В обращении к министрам энергетики стран-партнеров Шмыгаль назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании и озвучил шаги по сохранению энергосистемы Украины:
- Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения
- Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно
- Внедрить программы энергоэффективности
- Усилить трансграничную торговлю электроэнергией
Также премьер призвал союзников приложить усилия, чтобы прекратить зависимость от российского ядерного топлива и услуг, поскольку страна-агрессор нарушила все принципы ядерной безопасности.
"Ожидаем по итогам встречи еще больше поддержки для энергосистемы Украины", – добавил он.
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