Об этом он рассказал в телеграме.

В обращении к министрам энергетики стран-партнеров Шмыгаль назвал ключевые приоритеты Украины в оборудовании и озвучил шаги по сохранению энергосистемы Украины:

Максимально отремонтировать поврежденные линии электропередачи и распределения

Восстановить и децентрализовать генерацию там, где это возможно

Внедрить программы энергоэффективности

Усилить трансграничную торговлю электроэнергией

Также премьер призвал союзников приложить усилия, чтобы прекратить зависимость от российского ядерного топлива и услуг, поскольку страна-агрессор нарушила все принципы ядерной безопасности.

"Ожидаем по итогам встречи еще больше поддержки для энергосистемы Украины", – добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb