В Кабмине и МИДе опровергли информацию о возможной отмене безвиза Украины с ЕС
Кабинет министров опровергает информацию, что Украина нарушает правила безвиза с Европой
Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина .
Так, она назвала это "инсценировкой перед саммитом Украина - ЕС".
"Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция базируется на официальном отчете Европейского Союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановлении безвиза. А он говорит о том, что Украина отвечает безвизовым критериям", - заявила Стефанишина.
Она отметила, что информация в опубликованном месяц назад отчете ЕС утверждает, что миграционные потоки из Украины уменьшаются.
"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", - сообщила вице-премьер.
Также информацию об отмене режима прокомментировал пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко.
Он отметил, что ведомство не получало от Европы никаких официальных сигналов, свидетельствующих о принятии такого решения. Николенко напомнил об опубликованном 4 августа Еврокомиссией отчете о выполнении Украиной требований визовой либерализации.
"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить " домашнюю работу " для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - отметил он.
- Напомним, в СМИ появилась информация , что ряд стран Евросоюза дали оценку относительно ослабления визового режима с Украиной, Грузией, Молдовой и странами Западных Балкан.
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