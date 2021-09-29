В Кабмине и МИДе опровергли информацию о возможной отмене безвиза Украины с ЕС

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает РБК-Украина .

Так, она назвала это "инсценировкой перед саммитом Украина - ЕС".

"Полностью могу опровергнуть информацию, что Украина не соответствует критериям функционирования безвизового режима. Моя позиция базируется на официальном отчете Европейского Союза, по результатам которого принимается решение о продлении или приостановлении безвиза. А он говорит о том, что Украина отвечает безвизовым критериям", - заявила Стефанишина.

Она отметила, что информация в опубликованном месяц назад отчете ЕС утверждает, что миграционные потоки из Украины уменьшаются.

"Эти негативные цифры, которые опубликовали в СМИ, касаются других стран", - сообщила вице-премьер.

Также информацию об отмене режима прокомментировал пресс-секретарь МИДа Украины Олег Николенко.

Он отметил, что ведомство не получало от Европы никаких официальных сигналов, свидетельствующих о принятии такого решения. Николенко напомнил об опубликованном 4 августа Еврокомиссией отчете о выполнении Украиной требований визовой либерализации.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить " домашнюю работу " для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", - отметил он.

Напомним, в СМИ появилась информация , что ряд стран Евросоюза дали оценку относительно ослабления визового режима с Украиной, Грузией, Молдовой и странами Западных Балкан.

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