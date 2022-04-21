В Изюмском районе украинские военные уничтожили российский самолет Су-34
21 апреля в Изюмском районе Харьковской области ВСУ сбили российский истребитель Су-34
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов написал в телеграмм-канале .
"Сегодня наши защитники уничтожили еще один вражеский самолет Су-34", – отметил он.
Олег Синегубов поблагодарил ВСУ и добавил, что российский истребитель был сбит в Изюмском районе, где сейчас продолжаются бои с оккупантами.
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