В Изюмском районе на мине подорвался тракторист
Во вторник, 14 марта, во время работы в поле на Харьковщине на мине подорвался тракторист. Пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями
Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня в поле у села Волчий Яр Изюмского района, предварительно, на мине взорвался тракторист.
В результате взрыва 53-летний мужчина получил осколочное ранение правого бедра и голени.
Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в Харьковскую областную больницу.
Спасатели призывают всех жителей Харьковщины быть максимально осторожными, а в случае обнаружения подозрительного предмета уведомлять ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102 или 112.
Кроме того, вчера в Изюмском районе Харьковской области гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток", его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
- На прошлой неделе в Херсонской области на вражеской мини взорвалось авто с гражданскими , в результате чего два человека погибли, еще двое получили ранения.
- 13 марта в Херсонской области автомобиль с гражданским мужчиной взорвался на российской мине. В результате полученных повреждений водитель погиб на месте.
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