Об этом информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня в поле у села Волчий Яр Изюмского района, предварительно, на мине взорвался тракторист.

В результате взрыва 53-летний мужчина получил осколочное ранение правого бедра и голени.

Бригада экстренной медицинской помощи госпитализировала пострадавшего в Харьковскую областную больницу.

Спасатели призывают всех жителей Харьковщины быть максимально осторожными, а в случае обнаружения подозрительного предмета уведомлять ГСЧС или Нацполицию по телефонам 101, 102 или 112.

Кроме того, вчера в Изюмском районе Харьковской области гражданский мужчина наступил на мину "Лепесток", его госпитализировали в состоянии средней тяжести.