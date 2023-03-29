Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сообщается, что событие произошло вблизи города Барвинково.

Легковой автомобиль двигался по грунтовой полевой дороге и наехал на противотанковую мину армии РФ.

В результате взрыва двое мирных жителей погибли: 16-летний парень и 34-летний мужчина.

Также двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения, их госпитализировали.

Глава Харьковской области призывает украинцев не двигаться по неизвестным или непроверенным дорогам.

"Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни", - подчеркнул Синегубов.