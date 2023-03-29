В Изюмском районе Харьковщины автомобиль подорвался на российской мине: два человека погибли, в том числе несовершеннолетний
29 марта в Изюмском районе Харьковской области легковушка на полевой дороге наехала на российскую мину. В результате взрыва двое погибли, еще двое получили повреждения
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Сообщается, что событие произошло вблизи города Барвинково.
Легковой автомобиль двигался по грунтовой полевой дороге и наехал на противотанковую мину армии РФ.
В результате взрыва двое мирных жителей погибли: 16-летний парень и 34-летний мужчина.
Также двое мужчин 20 и 24 лет получили ранения, их госпитализировали.
Глава Харьковской области призывает украинцев не двигаться по неизвестным или непроверенным дорогам.
"Не посещайте леса, лесополосы, поля, реки. Не трогайте подозрительные предметы. Это очень опасно и может стоить жизни", - подчеркнул Синегубов.
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