В Изюмский район Харьковщины вернулись более 110 тыс. жителей, - глава РГА Масельский
В деоккупированном районе Харьковской области нет оттока жителей. Домой вернулись более 110 тыс. человек
Об этом заявил глава Изюмской РГА Степан Масельский в эфире Эспрессо.
По его словам, люди, у которых было целое жилье или такое, которое им помогли отремонтировать, вернулись. Степан Масельский заметил, что оттока жителей нет. Люди, напротив, постоянно приезжают обратно.
"Если брать в целом Изюмский район, имеем уже более 110 тыс. жителей, которые вернулись в свои дома и проживают здесь", - подчеркнул глава РГА.
- 22 ноября Харьковская ОВА сообщила, что 80% инфраструктуры и жилых домов Изюма на Харьковщине подверглись разрушениям .
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