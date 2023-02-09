Об этом заявил глава Изюмской РГА Степан Масельский в эфире Эспрессо.

По его словам, люди, у которых было целое жилье или такое, которое им помогли отремонтировать, вернулись. Степан Масельский заметил, что оттока жителей нет. Люди, напротив, постоянно приезжают обратно.

"Если брать в целом Изюмский район, имеем уже более 110 тыс. жителей, которые вернулись в свои дома и проживают здесь", - подчеркнул глава РГА.