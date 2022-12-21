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В Изюме заработала современная ДНК-лаборатория, которая ускорит процесс идентификации эксгумированных тел

21 декабря, 2022 среда
20:59
война с Россией

В Изюме Харьковской области начала работу современная ДНК-лаборатория, которая поможет идентифицировать эксгумированные тела на территории региона

Об этом сообщает Министерство внутренних дел .

"Полученное оборудование позволит ускорить этот процесс. Он будет происходить одновременно. Это сверхсовременное оборудование позволит в течение суток сделать сравнительный тест ДНК. Сейчас у людей отбирают образцы. Сразу мы можем проводить 5 таких анализов. Результаты будут хранить на флеш-накопителе и затем сравнивать с образцами, которые отбираем у эксгумированных тел. И сделаем автоматическое сравнение", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Болвинов.

Сообщается, что благодаря лабораторным комплексам процесс идентификации тел значительно ускорится, сократятся и сроки проведения ДНК-экспертиз.

До 21 декабря в Украине была одна мобильная лаборатория, сейчас их пять. Четыре уже работают в Харьковской области.

С начала сентября полиция эксгумировала более 900 тел на территории Изюмского района. Наибольшее количество из них именно в райцентре. 451 тело изъято на месте массового захоронения. Примерно еще 200 тел идентифицируют.

  • 14 ноября в Харьковской области эксгумировали тела четырех гражданских – один из них был замучен российскими солдатами. Тела нашли в пгт Купянск-Узловой и городе Купянск.
  • В Купянском районе Харьковщины стражи порядка эксгумировали тела двух мужчин, которых российские войска расстреляли во время оккупации местности.
  • 28 ноября на ранее оккупированной территории Изюмского района обнаружили тела пятерых погибших в результате российской агрессии. Среди них двое детей – годовалый и одиннадцатилетний.

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полиция
Харковщина
Изюм
воєнні злочини Росії
деоккупация Украины
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