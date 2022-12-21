В Изюме заработала современная ДНК-лаборатория, которая ускорит процесс идентификации эксгумированных тел
В Изюме Харьковской области начала работу современная ДНК-лаборатория, которая поможет идентифицировать эксгумированные тела на территории региона
Об этом сообщает Министерство внутренних дел .
"Полученное оборудование позволит ускорить этот процесс. Он будет происходить одновременно. Это сверхсовременное оборудование позволит в течение суток сделать сравнительный тест ДНК. Сейчас у людей отбирают образцы. Сразу мы можем проводить 5 таких анализов. Результаты будут хранить на флеш-накопителе и затем сравнивать с образцами, которые отбираем у эксгумированных тел. И сделаем автоматическое сравнение", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Харьковской области - начальник следственного управления Сергей Болвинов.
Сообщается, что благодаря лабораторным комплексам процесс идентификации тел значительно ускорится, сократятся и сроки проведения ДНК-экспертиз.
До 21 декабря в Украине была одна мобильная лаборатория, сейчас их пять. Четыре уже работают в Харьковской области.
С начала сентября полиция эксгумировала более 900 тел на территории Изюмского района. Наибольшее количество из них именно в райцентре. 451 тело изъято на месте массового захоронения. Примерно еще 200 тел идентифицируют.
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