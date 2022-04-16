В Изюме враг пытается накапливать силы, маркирует технику всеми буквами алфавита, – депутат горсовета
Ситуация в Изюме тяжелая, оккупанты отказываются предоставлять гуманитарные коридоры, насильственно и обманом вывозят местных жителей в РФ, пытаются продолжать накапливать силы, подтягивают подразделения, маркируют технику всеми буквами алфавита
О ситуации в городе Изюм сообщил Максим Стрельник, депутат Изюмского горсовета в эфире Еспресо TV
Депутат горсовета рассказал: "К сожалению, ситуация в Изюме остается катастрофической. Оккупанты отказывают в предоставлении гуманитарных коридоров для доставки продуктов, лекарств и воды, а также в эвакуации мирных жителей города, которых осталось, как мы знаем, около 15 тыс. Оккупанты пытались организовать какие-то выдачи своих сухпайков, так называемой гуманитарки, но это тоже им не удается. Их армия сама страдает от холода и голода, непогоды, которая сейчас в нашем регионе".
"Они насильно и где-то обманом вывозят местных жителей в направлении Купянска, а затем на территорию РФ. Это проводят организованно, заказывают автобусы и похищают людей из города", - отметил Максим Стрельник.
"В Изюме тяжелая ситуация. Россияне накапливают все свои оставшиеся у них силы, перебрасывают свою технику из северных регионов Украины, пересылают в Изюм свои дальневосточные подразделения, и вот эту маркировку всеми буквами алфавита сейчас мы наблюдаем в городе Изюм. Они пытаются прорываться в направлении Славянска, но наша армия и силы территориальной обороны Изюма сдерживают и уничтожают врага", – подчеркнул депутат.
- Напомним, 16 апреля Залужный обсудил ведение тяжелых боев на рубеже Харьков - Изюм с генералом США Марком Милли.
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