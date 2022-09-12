В Изюме уже взвился украинский флаг, - депутат Изюмского горсовета Стрельник
Депутат Изюмского городского совета, начальник Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максим Стрельник сообщил, что украинский флаг уже взвился на здании Изюмского городского совета
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Благодаря ВСУ украинский флаг недавно снова взвился на самой высокой точке Харьковщины - на горе Кременец. Он уже взвился и на здании Изюмского городского совета. Изюмчане выходят объятые желто-голубым флагом к украинским военным, приветствуют их", - отметил Стрельник.
По его словам, местные приглашают ребят полакомиться изюмом и фирменной клубникой. Отведать теплые завтраки и обеды.
"В Изюме уже завершается стабилизационная операция, в которой принимают участие ВСУ и правоохранительные органы. Ожидаем официальное сообщение от Генерального штаба в отношении Изюма", - отметил Стрельник.
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- Украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.
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