Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".



"Благодаря ВСУ украинский флаг недавно снова взвился на самой высокой точке Харьковщины - на горе Кременец. Он уже взвился и на здании Изюмского городского совета. Изюмчане выходят объятые желто-голубым флагом к украинским военным, приветствуют их", - отметил Стрельник.

По его словам, местные приглашают ребят полакомиться изюмом и фирменной клубникой. Отведать теплые завтраки и обеды.

"В Изюме уже завершается стабилизационная операция, в которой принимают участие ВСУ и правоохранительные органы. Ожидаем официальное сообщение от Генерального штаба в отношении Изюма", - отметил Стрельник.

Территория Дергачевской общины Харьковской области полностью деоккупирована, говорит мэр.

Украинские войска нанесли большое поражение России, отвоевав почти всю Харьковскую область в ходе быстрого контрнаступления, однако такие действия не завершат войну, она может затянуться до 2023 года.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb