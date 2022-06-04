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В Изюме уничтожили почти всю 35-ю армию РФ, - Офис президента
В Изюме в Харьковской области украинские военные почти полностью уничтожили 35-ю общевойсковую армию РФ
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в телеграмме .
"В Изюме была уничтожена почти вся 35-я общевойсковая армия России", - подчеркнул он.
- 3 июня Институт исследования войны сообщил , что российские командиры не учли боевых вызовов в изюмских лесах, что привело к значительным потерям в 64-й и 38-й отдельных гвардейских мотострелковых бригадах, а 35-ю армию фактически уничтожили.
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