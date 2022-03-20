В Изюме теперь своя "Чернобаевка" - начальник одного из отделов горсовета о безуспешном возведении оккупантами блокпоста

Об этом сообщил начальник отдела молодежи и спорта горсовета Изюма Максим Стрельник, передает " Эспрессо. TV ".

"Какого-то орчего генерала, к сожалению, еще не ликвидировали, а вот полковника инженерных "войск" фашистов уже отправили игру Zом-200", - добавил Максим Стрельник.

Напомним , в Изюме не утихают бои, украинские военные разбили оккупантов возле рыбхоза, - горсовет

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