В Изюме теперь своя "Чернобаевка" - начальник одного из отделов горсовета о безуспешном возведении оккупантами блокпоста
Российские оккупанты в очередной раз пытаются возвести свой блокпост у поста полиции на выезде из города Изюм, но Вооруженные силы Украины то и дело их уничтожают
Об этом сообщил начальник отдела молодежи и спорта горсовета Изюма Максим Стрельник, передает " Эспрессо. TV ".
"Какого-то орчего генерала, к сожалению, еще не ликвидировали, а вот полковника инженерных "войск" фашистов уже отправили игру Zом-200", - добавил Максим Стрельник.
- Напомним , в Изюме не утихают бои, украинские военные разбили оккупантов возле рыбхоза, - горсовет
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